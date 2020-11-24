شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 24-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم بقيمة 13 جنيها في سوق الصاغة بمصر، ليهبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر من 800 جنيها إلي 787 جنيها للجرام فى ادني سعر للذهب في مصر بالنصف الثاني من 2020، وهو أقل سعر للذهب خلال 5 أشهر. أسعار الذهب اليوم ... الذهب عيار 18 يسجل 674.5 جنيه. الذهب عيار 21 يسجل 787 جنيها . الذهب عيار 24 سجل 899.4 جنيه. و تباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع . سعر اليورو الأوروبى: 18.45 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.76 جنيه للشراء، 20.99 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.57 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: مسجلا 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.22 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.

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