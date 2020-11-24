شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يحقق الهدف الممتد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا الثاني المنتظر عند 44.80 واخترقه ليفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط، في طريقه للتوجه نحو زيارة محتملة لحاجز 46.00 خلال الجلسات القادمة، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً ومسيطراً بثبات السعر فوق 43.75.

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