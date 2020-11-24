شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يقترب من الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استانف سعر الذهب تداولاته السلبية ليصل إلى مشارف الهدف الرئيسي المنتظر عند 1794.84، ومن الضروري مراقبة السعر عند هذا المستوى، حيث إن كسره سيسبب مزيد من الخسائر ويتجه نحو مناطق 1765.00 على المدى القريب، بينما الصمود أمام الضغط السلبي سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 1860.90 بشكل رئيسي.

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