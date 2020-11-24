شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت ثقة المستهلكين بين الأمريكيين خلال الشهر الجاري في ظل الزيادة القياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "كونفرنس بورد" أن مؤشر ثقة المستهلك الأريكي انخفض إلى 96.1 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من 101.4 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض عند 97.7 نقطة.

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