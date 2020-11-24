شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يرتفع في بداية التداولات مقترباً من حاجز 30 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء مع هدوء الخاوف حيال الانتقال السلس للسلطة في الولايات المتحدة ليقترب "الداو جونز" من حاجز 30 ألف نقطة.



وصرح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" بأنه أمر وكالة الخدمات العامة بالبدء في تسليم السلطة للرئيس المنتخب "جو بايدن" الأمر الذي يعد أحد الخطوات الرئيسية نحو الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.



ياتي ذلك بعد ورود المزيد من الانباء الإيجابية حول لقاحات كورونا، فقد أعلنت شركة "أسترازينيكا" بالأمس أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد أثبت فاعلية بنسبة تصل إلى 90% في الوقاية من فيروس كورونا مشيرة إلى أنها قادرة على تسليم 200 مليون جرعة قبل نهاية العام.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% (ما يعادل 330 نقطة) إلى 29920 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 11895 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 3604 نقاط.