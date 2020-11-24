شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط توسع مكاسبها قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،وخام برنت أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى البدء فى انتقال سلس للسلطة فى الولايات المتحدة بعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة رسميا ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.1% إلى مستوي 43.73$ الأعلى منذ 26 آب/أغسطس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 42.84$، وسجل أدنى مستوي عند 42.84$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.1% إلى مستوي 46.70$ للبرميل الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 45.76$ ، وسجل أدنى مستوي عند 45.74$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.0% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،استنادا على آمال قرب استخدام لقاحات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

كما دعم تلك المكاسب احتمالات قيام تحالف "أوبك بلس" بتأجيل زيادة الإنتاج المقررة مطلع العام المقبل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

قالت شركة الأدوية البريطانية العملاقة " أسترا زينيكا" يوم الاثنين إن لقاحها المطور بالاشتراك مع جامعة أكسفورد أظهر فعالية بمتوسط 70% فى الحماية من فيروس كورونا فى النتائج الأولية من تجارب المرحلة الثالثة ،ويمكن أن يكون فعالا بنسبة 90% فى النتائج النهائية.

ويعد هذا اللقاح هو الثالث فى طريق الاستخدام للوقاية فعليا ضد الوباء العالمي ،وهو أرخص فى الصنع وأسهل فى التوزيع وأسرع فى الاستخدام ، بالمقارنة باللقاح الأول من شركة "فايرز" ،واللقاح الثاني من شركة "موديرنا".

سمح الرئيس الأمريكي الحالي"دونالد ترامب" يوم الاثنين للمسؤولين بالمضي قدما فى انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس الجديد المنتخب "جو بايدن" ،وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا من إدارة الخدمات الأمريكية.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.