شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أدنى مستوى فى 12 أسبوع بفعل انطلاق عملية انتقال السلطة السلس فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات الارتداد من مستويات منخفضة ، ليقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى 12 أسبوعا ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، وضعف الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ،بفعل انطلاق عمليات انتقال السلطة السلس فى الولايات المتحدة ،عقب إعلان إدارة الخدمات الأمريكية فوز "جو بايدن" رسميا بالانتخابات الرئاسية.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 92.14 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.52 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.53 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا قرابة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 12 أسبوعا عند 92.01 نقطة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

أعلنت إدارة الخدمات الأمريكية رسميا عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ،ليصبح الرئيس الأمريكي السادس والأربعين ،خلفا للرئيس الجمهوري دونالد ترامب ، والذي تنتهي ولايته فى 20 كانون الثاني/يناير 2021.

ومن جانبه أعطي دونالد ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء فورا فى إجراءات نقل السلطة إلى إدارة جون بايدن ،وأمر فريقه الحالي بضرورة التعاون مع الإدارة الجديدة ، ويعد هذا إقرار رسميا من ترامب بالهزيمة فى الانتخابات ،على الرغم من تأكيده الاستمرار فى التحديات القانونية حول نتائج تلك الانتخابات.

ويخطط جون بايدن إلى تعيين رئيسة الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" كوزيرة للخزانة الأمريكية ،الأمر الذي يعزز احتمالية المزيد من الحوافز المالية والنقدية لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم لتخطي أزمة فيروس كورونا.

فى أحدث الأخبار الخاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ،أعلنت السلطات الروسية يوم الثلاثاء إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 95% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا للنتائج النهائية من المرحلة الأخيرة.

وقالت شركة الأدوية البريطانية العملاقة " أسترا زينيكا" يوم الاثنين إن لقاحها المطور بالاشتراك مع جامعة أكسفورد أظهر فعالية بمتوسط 70% فى الحماية من فيروس كورونا فى النتائج الأولية من تجارب المرحلة الثالثة ،ويمكن أن يكون فعالا بنسبة 90% فى النتائج النهائية.