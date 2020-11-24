شكرا لقرائتكم خبر عن سابك تدرس طرح نشاط الكيماويات المتخصصة للاكتتاب العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تدرس الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" طرحاً عاماً أولياً لنشاط الكيماويات التابع للشركة والذي يقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وتتحدث سابك في الوقت الحالي مع مستشارين لدراسة الطرح الذي يتوقع له أن يكون في وقت مبكر من عام 2021، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

ويدر تخصص الكيماويات الذي قامت سابك بوضعه في وحدة منفصلة حوالي 2 مليار دولار من الإيرادات السنوية.

ولا زالت المباحثات في مرحلة مبكرة، ولا يوجد تأكيدات على ما إذا كان الأمر سيتم.

وكانت سابك قد أعلنت في وقت سابق عن توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة "أرامكو السعودية".

وقالت سابك، إن توسيع نطاق المشروع سيتم من خلال مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم.

وحققت سابك ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 47.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، بعد تحقيقها صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 740 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 2.2 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 6.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.