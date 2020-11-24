شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة التطويرية الغذائية توافق على الانتقال إلى السوق الرئيسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن موافقة مجلس إدارتها بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنها تقدمت بطلب الانتقال إلى السوق الرئيسية من خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية لهذا الغرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 44% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تضمنت إغلاق الفروع و اقتصار الخدمة على طلبات التوصيل وتخفيض ساعات العمل بالفروع، على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية.