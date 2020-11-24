شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب توقع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة مدارس الرقي الأهلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيعها مذكرة تفاهم ملزمة مع مُلاك شركة مدارس الرقي الأهلية المحدودة، للاستحواذ على نسبة 60% من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهلية، بقيمة 12.817 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن مذكرة التفاهم مشروطة باستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة القانوني وتوقيع اتفاقية البيع والشراء.

وأشارت الخليج للتدريب إلى أنه سيتم سداد سعر الشراء المتفق عليه نقداً على دفعتين، الأولى عند توقيع اتفاقية الشراء بقيمة 7.049 مليون ريال سعودي، على أن يتم دفع المُتبقي دفعه خلال عامين بناءً على تحقيق أهداف محددة.

هذا وقد تم الاتفاق بين الطرفين على التوسع في بناء مجمعي البنات والبنين بالمبلغ المتوقع 36.5 مليون ريال سعودي على أن يكون تمويل مشروع التوسعة 60% للمشتري و40% للبائع.

والجدير بالذكر أن شركة الخليج للتدريب والتعليم قامت سابقاً بتعيين شركة الوساطة المالية (الوساطة كابيتال) مستشاراً مالياً لهذه الصفقة، وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

وبحسب البيان، سيتم تحديد الأثر المالي لاحقا بعد الانتهاء من أعمال الفحص القانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن الخليج للتدريب حققت صافي أرباح بلغ 6.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 13.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انتشار فيروس COVID-19 الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات في قطاع الأفراد عبر جميع الشركات التابعة ووحدات الأعمال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 15.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.