شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة ترفيهية جديدة في دبي تستعدّ لفتح أبوابها في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تستعد مجموعة «توب جولف» للترفيه، لافتتاح وجهتها الأولى في الشرق الأوسط وآسيا في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالتعاون مع «دبي جولف». ومع هذا الافتتاح، تكون المجموعة قد حطّت رحالها في البلد الخامس، وبذلك تضيف دبي إلى لائحة وجهاتها العالمية.

ستستضيف الوجهة الترفيهية المؤلّفة من ثلاثة طوابق مباريات «جولف» تفاعلية؛ إذ تضمّ 90 مساحة يتمّ التحكّم بدرجة الحرارة فيها للزوار من كافة الأعمار ومستويات المهارات. وبالتالي، يستطيع الأصدقاء والعائلات المشاركة في مباراة عالية التقنية ضمن مسابقات ودية على وقع الموسيقى الحماسية والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات والكوكتيلات اللذيذة وغيرها من المزايا. كما ستحتضن الوجهة شاشات تلفاز كبيرة، وملعب «ميني جولف»، إلى جانب متجر، وثلاثة أجنحة فاخرة لكبار الشخصيات، إضافة إلى قاعات استثنائية لإقامة المناسبات الاجتماعية والاحتفالات على مدار السنة لجميع أفراد العائلة، ومجموعات الشركات والأصدقاء.

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