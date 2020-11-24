شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء جبل علي يستقبل أول حاوية بضائع من أشدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” استقبل ميناء جبل علي، المُنشأة التابعة لموانئ دبي العالمية، حاوية استوردتها شركة «كيموها إنتربرونورز»، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) مقراً لها، من شركة «دافيك» الإسرائيلية المصنِّعة للأشرطة اللاصقة الحسّاسة للضغط، والقادمة عبر ميناء أشدود، أحد موانئ الشحن الرئيسية في إسرائيل.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «نهنئ الشركة على هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز الشق التجاري في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ويسعدنا أن يكون الميناء مركزًا لتسهيل الحركة التجارية بين الجانبين وهذه العملية هي مجرد البداية، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستكون نقطة انطلاق لمزيد من الأنشطة التجارية التي ستدعم اقتصاد البلدين وقطاع الأعمال في المنطقة، ونؤكد في هذه المناسبة التزامنا ودعمنا الكامل لتلك الروابط التي سنبذل جهدنا لتعزيزها من أجل تسريع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة».

من جانبه قال كيران آشر، رئيس شركة كيموها إنتربرونورز: «نتشرف أن نكون مبادرين بالمشاركة والبدء في خطوة مهمة ستؤثر بشكل كبير على التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل. وستسجل هذه الخطوة كسابقة في تاريخ البلدين، ولا يسعنا إلا تقديم الشكر لموانئ دبي العالمية لجهودها من أجل تسهيل عملية نقل هذه الشحنة بسلاسة».

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