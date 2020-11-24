شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام اتحاد النقل الجوي «إياتا» يتنحى من منصبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف: ”الخليج 365”

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تنحي ألكساندر دو جونياك من منصبه كمدير عام والرئيس التنفيذي للاتحاد وذلك اعتباراً من 31 مارس/ آذار 2021.

جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدره الاتحاد مساء الاثنين حيث أعلن من خلاله دو جونياك أنه أعلن عن نيته التنحي من منصبه في الاتحاد قبل عدة أشهر، ما أتاح عملية البحث عن خلف له بسهولة. وعليه، سيوصي مجلس الإدارة في إياتا خلال الاجتماع السادس والسبعين السنوي للجمعية العامة في الرابع والعشرين من نوفمبر بتعيين ويلي والش، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة شركات الطيران الدولية (IAG)، ليصبح المدير العام والرئيس التنفيذي الثامن للاتحاد وذلك اعتباراً من الأول من أبريل 2021.

وبهذا الصدد، قال دو جونياك: لم يكن قراراً سهلاً بالنسبة لي أن اتخلى عن المسؤولية الاستثنائية في خدمة قطاع النقل الجوي، الذي أطلق عليه قطاع الحرية خلال عملي في الاتحاد. خلال السنوات الماضية، عززت إياتا من مكانتها الاستراتيجية كممثل لقطاع الطيران بشكل أجمع، والذي كان واضحاً خلال أزمة كورونا، حيث حرص الاتحاد على تحديد المسار لإعادة الاتصال الجوي وسط الجائحة من خلال حث الاتحاد الدول على تطبيق فحوصات كورونا الممنهجة لجميع المسافرين ما قبل المغادرة والتحضير المكثف لعمليات نقل وتوزيع اللقاح عالمياً. بالإضافة الى ذلك، قام الاتحاد بإعادة هيكلة تنظيمية بما يتناسب مع التحديات التي فرضتها الجائحة ولضمان تقديم أفضل دعم لقطاع الطيران في مرحلة التعافي.

وأضاف دو جونياك: «يتميز الاتحاد الدولي للنقل الجوي بفريق متميز يحرص على إنجاز مهامه بكفاءة ومهنية عالية، حيث عمل على وضع خارطة الطريق الأساسية اللازمة لتعافي القطاع وعودته الى مستوياته ما قبل الجائحة، وأنا على قناعة تامة بأن الآن هو الوقت المناسب لتسليم زمام الأمور في الاتحاد لقيادة عملية التعافي التي ستكون طويلة نوعاً ما.

وانضم دو جونياك إلى منصبه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي في سبتمبر 2016، حيث شغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إير فرانس - كي أل أم.