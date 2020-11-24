شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة الأسهم مليار درهم.. ومؤشر دبي يختبر 2400 نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أضاف سوق دبي المالي مكاسب جديدة،أمس مع ارتفاع مؤشره 1.92% قرب 2400 نقطة محققاً أعلى مستوى منذ شهر مارس/آذار الماضي، بقيادة «العقار» و«البنوك»، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.54% إلى 4947 نقطة مع تراجع «البنوك»، في وقت سجلت السيولة مليار درهم بدعم المؤسسات.

وفشل مؤشر سوق دبي المالي من المحافظة على مستوى 2400 نقطة، في وقت واصلت المحافظ الاستثمارية واصلت توجهها الشرائي في جلسة يوم الثلاثاء، بواقع 135.3 مليون درهم ( 44.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و90.9 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي).

وهيمن «إعمار العقارية» و«الدار» مجدداً على سيولة الأسواق، ليصعد «إعمار» 4.51% إلى مستوى 3.24 درهم، مع استحواذه على ثلث تداولات سوق دبي بقيمة 120 مليون درهم.

بدوره، اجتذب «الدار» 22% من سيولة سوق أبوظبي، بقيمة 117 مليون درهم علماً بأنه استقر عند مستوى 2.95 درهم، ويكون بذلك قد استقطب السهمان على 24% من إجمالي سيولة السوقين.

وتوزعت سيولة الأسواق بواقع 470.26 مليون درهم في دبي و541.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 473 مليون سهم، توزعت بواقع 331 مليون سهم في دبي و142 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 17 شركة، وجاء ذلك عن طريق 8540 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.92% إلى مستوى 2399.5 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 4.12% بفعل ارتفاع «إعمار العقارية» 4.51% و«إعمار للتطوير» 6.22% و«إعمار مولز» 3.26% و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«ديار» 0.35% و«داماك» 5.35%.

وزاد قطاع البنوك 0.91% نتيجة ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.38% و«الإمارات دبي الوطني» 0.47%.

كما صعد قطاع الاستثمار 1.66% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.43% رغم تراجع «سوق دبي المالي» 0.1% و«شعاع كابيتال» 1.15%.

وارتفع قطاع النقل 1.28% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 2.54% و«أرامكس» 0.25% و«الخليج للملاحة» 4%.

سوق أبوظبي

من جانبه، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.54% عند مستوى 4947.28 نقطة متأثراً بتراجعات أسهم البنوك والاستثمار والصناعة والخدمات.

وتراجع قطاع البنوك 0.93% بعد تراجع «أبوظبي الأول» 1.24% و«أبوظبي التجاري» 0.82% فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.43%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.25% نتيجة هبوط «العالمية القابضة» 1.23% و«إشراق» 2.8% و«الواحة كابيتال» 0.94%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاتصالات 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع العقار هامشياً 0.06% بعد ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.18% مع استقرار «الدار» من دون تغيير.

وصعد قطاع الطاقة هامشياً أيضاً 0.07% مع صعود «دانة غاز» 0.6% فيما استقر «أدنوك للتوزيع».

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» مجدداً تداولات سوق دبي بقيمة 120.13 مليون درهم مغلقاً عند 3.24 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بنحو 79.3 مليون درهم وأقفل عند 4.4 درهم، ثم «إعمار للتطوير» مستحوذاً على 43.4 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 2.73 درهم.

وفي سوق أبوظبي،«الدار العقارية» التداولات بقيمة 117.18 مليون درهم، ليغلق عند 2.95 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً 99 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 12.74 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بقيمة 85.93 مليون درهم مغلقاً عند 40 درهم.

وسجل «إعمار للتطوير» الارتفاع الأكثر بسوق دبي، بنسبة 6.22% مغلقاً عند 2.73 درهم، بينما سجل «المدينة للتمويل» التراجع الأكثر بنسبة 4.58% إلى 0.208 درهم.

وكان أكبر الرابحين بسوق أبوظبي «ميثاق» بنسبة 5.28% ليغلق عند 0.897 درهم، فيما كان أكبر المتراجعين «دار التمويل» بنسبة 4.12% مغلقاً عند 1.63 درهم.

الجنسيات

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 6 ملايين درهم كمحصلة شراء للعرب و21.67 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، توزعت بواقع 1.4 مليون درهم محصلة بيع العرب و22.85 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 43.25 مليون درهم محصلة شراء العرب و21.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب

وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، وبصافي استثمار بلغ 8.81 مليون درهم محصلة بيع للعرب، فيما بلغت محصلة بيع المواطنين 55.7 مليون درهم.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الدار» و«العربية للطيران» و«الخليج للملاحة» و«إعمار العقارية» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع» و«أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«أرامكس».

المؤسسات

بدورها واصلت المحافظ الاستثمارية عمليات الشراء، وبصافي استثمار بلغ 135.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 44.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و90.9 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 135.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 44.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي و90.9 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.