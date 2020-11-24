شكرا لقرائتكم خبر عن الطاير يناقش تعزيز الشراكات مع وزيرة مالية إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اجتمع عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، الثلاثاء، مع الدكتورة سري مولياني إندراواتي وزيرة المالية في الجمهورية الإندونيسية، وكونتا نقرة مساعد الوزير للإنفاق الحكومي، وسوريو أوتومو مدير عام الضرائب، وعدد من المسؤولين من وزارة المالية الإندونيسية، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والمواضيع المتعلقة بمجموعة العشرين (G20). حضر الاجتماع سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية.

وخلال الاجتماع، أشاد الطاير بعمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وإندونيسيا، مؤكداً ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين الصديقين؛ لتعزيز أطر التعاون، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.

وقال: «تجمع دولة الإمارات وإندونيسيا علاقات اقتصادية وتجارية قوية عززتها الاتفاقيات الاستراتيجية، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين؛ لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي اللتان تم توقيعهما في يوليو/تموز 2019. وشهد حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإندونيسيا نمواً بنسبة 23% خلال العام الماضي، ليبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019، مقابل 2.2 مليار دولار أمريكي في 2018».

وتطرق النقاش إلى كيفية التنسيق بين دولة الإمارات وإندونيسيا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومجموعة الآسيان، حسب الاتفاقية الإطارية بين دول مجلس التعاون ومجموعة الآسيان.

كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل الشراكة العالمية للشمول المالي فيما يتعلق بمحو الأمية المالية وحماية المستهلك والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استخدام حلول جديدة ومبتكرة لتمويل مشاريع البنية التحتية عبر التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. كما تناول الاجتماع أولويات جمهورية إندونيسيا لمجموعة العشرين، وتجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا ستتولى رئاسة مجموعة العشرين عام 2022.