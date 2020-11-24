شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك «دبي الإسلامي» ترفع إدراجات «ناسداك دبي» إلى 75.3 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قرع بنك دبي الإسلامي، الثلاثاء، جرس افتتاح سوق «ناسداك دبي» احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة مليار دولار.

وحققت الصكوك معدل اكتتاب قوياً بلغ 5.7 ضعف، واستقطبت أكثر من 150 من كبار المستثمرين من الشرق الأوسط ومن باقي دول العالم. ويعدّ معدل الربح السنوي 4.625%، أقل نسبة على الإطلاق في العالم حققها بنك على إصدار صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول.

ويعتبر هذا الإصدار الناجح، أول إصدار لبنك دبي الإسلامي، منذ إكماله عملية دمج نور بنك، مما يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي كواحد من البنوك الإسلامية الرائدة في العالم.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «إن الإقبال الهائل الذي شهده إصدارنا الأخير، يدل بوضوح على ثقة السوق في استراتيجية نمو بنك دبي الإسلامي ودورنا القيادي الفعال في دعم اقتصاد الإمارات في مواجهة تحديات كوفيد-19. كما أن نجاح بنك دبي الإسلامي في إتمام هذه الصفقة التاريخية التي تحمل أقل عائد يحققه أي بنك على الإطلاق على مستوى العالم على صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول، والصكوك الوحيدة من نوعها التي يتم إصدارها في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، هو خير برهان على الوضع الائتماني القوي للبنك والمكانة التي يتمتع بها لدى كل من المستثمرين الدوليين والإقليميين».

وعلّق عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي» بالقول: «نحن ملتزمون بدعم بنك دبي الإسلامي حيث يواصل تطويره كمزود مهم لخدمات التمويل الإسلامي للشركات والأفراد. كما ستواصل دبي توسعها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي».

وترفع صكوك بنك دبي الإسلامي الأخيرة إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 75.3 مليار دولار، مما يجعل الإمارة واحدة من أكبر مراكز إدراج السندات الإسلامية في العالم من حيث القيمة.

كما وصلت قيمة إدراجات الصكوك والسندات الجديدة في «ناسداك دبي» منذ بداية 2020 حتى الآن إلى مستوى سنوي قياسي بلغ 18.4 مليار دولار، بزيادة 4% على الرقم القياسي السابق البالغ 17.7 مليار دولار أمريكي الذي سجل خلال عام 2019 بأكمله.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي» ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «نظراً لحفاظ سوق الصكوك والسندات على حيويته وقوته خلال عام 2020، أسعدنا في «ناسداك دبي» التعاون مع كبار المصدرين في الإمارات وخارجها لدعم إدراجاتهم. ونحن نتطلع إلى مزيد من التوسع في أنشطة سوق الصكوك والسندات خلال الأشهر والسنوات القادمة، وذلك لتعزيز المزيد من الفرص ومعاملات زيادة رأس المال لصالح المستثمرين الإقليميين والعالميين.