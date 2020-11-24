شكرا لقرائتكم خبر عن «أمان» تتوسع في العمليات التشغيلية وتعزز الأداء الاستثماري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

صادق مجلس إدارة شـركة دبي الإسـلامية للتأمين وإعادة التأمين، «أمان»، خلال اجتماعه الدوري الذي عقد الأسبوع الماضي، على خطة النمو الجديدة للشركة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، واستعرض النتائج المتميزة التي تم تحقيقها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتأتي الخطة الجديدة لترسي ركائز استراتيجية طموحة هدفها الارتقاء بالأداء المالي للشركة عبر التركيز على جانبين رئيسيين، هما: توسيع العمليات التشغيلية وتعزيز الأداء الاستثماري. وعلى الصعيد التشغيلي، تعتزم «أمان» توسيع شبكة شركائها، والاستحواذ على المزيد من الأعمال الجديدة والمتعاملين، انطلاقاً من تركيزها المتواصل على توفير الخدمات الملائمة وكل أشكال الدعم الممكنة لجميع الأطراف المعنية. ويتوافق ذلك مع خطة مجلس الإدارة الرامية لإثراء المحفظة الاستثمارية للشركة بهدف تحقيق أفضل العائدات لمتعامليها ومساهميها، على حد سواء.

وقال الدكتور صالح الهاشمي رئيس مجلس إدارة «أمان»: تمتلك شـركة «أمان» سجلاً حافلاً يمتد على مدار أكثر من 18 عاماً قدمت خلالها أرقى معايير الخدمة الاستثنائية والدعم لجميع متعامليها، وتأتي خطتنا الجديدة للأعوام الثلاثة المقبلة لتضمن لشركتنا إمكانية البناء على إرثها العريق، وترسيخ مكانتها كرائد في سوق التأمين على مستوى دولة الإمارات.

واطلع مجلس الإدارة على ما حققته الشـركة من أداء قوي ونمو متميز خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 وحتى تاريخه، مسجلة بذلك أرباحاً صافية للمساهمين بلغت 9.9 مليون درهم، بزيادة نسبتها 14% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. جاء ذلك بفضل النمو الإجمالي الذي شهدته أعمال «أمان»، حيث سجلت أقساط الاكتتاب مبلغاً إجمالياً قدره 173.2 مليون درهم، في حين سجلت حقوق المساهمين نمواً بنسبة 3.6% لتصل إلى 76.9 مليون درهم مقارنة مع 74.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة أمان: «تأتي النتائج المتميزة التي حققناها هذا العام ثمرة لتوجيهات مجلس الإدارة والثقة الغالية والدعم المتميز من شركائنا وعملائنا، إضافة إلى فريق عملنا الذي أظهر أعلى مستويات التفاني والعمل الدؤوب».