شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 252 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 355741 حالة.

وخلال مؤتمر صحفي، ذكر مساعد وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 495 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 344311 حالة فيما تم تسجيل 15 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5811 حالة وفاة. (وام)

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