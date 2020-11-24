شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إيرباص يتوقع عدم عودة القطاع لمستويات ما قبل الأزمة حتى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص اليوم الثلاثاء إن صناعة الطيران قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى العام 2025. وأبلغ جيوم فوري مؤتمرا لقطاع الطيران عبر الإنترنت أن أوروبا متأخرة في اعتماد نهاج موحد تجاه فتح الحدود وفحص المسافرين. وحذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي في وقت سابق اليوم من أن شركات الطيران بصدد خسارة إجمالية قدرها 157 مليار دولار في العامين الحالي والقادم، مجريا خفضا جديدا على توقعاته للقطاع في ظل تأثر الأسواق الرئيسية بموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا والإغلاقات الرامية إلى احتواء الجائحة.

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