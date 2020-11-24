شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تصعد بدعم تخفيف محتمل لقيود كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ربحت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ أضاف تخفيف محتمل لإجراءات الإغلاق في فرنسا إلى تحسن المعنويات على خلفية تطورات مشجعة، تتعلق بلقاحات فيروس كورونا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% خلال التداولات، مدعوماً بمكاسب لأسهم السفر وقطاع النفط والغاز بعد أن بلغت أسعار الخام العالمية أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار.

سجلت فرنسا الاثنين أقل عدد يومي لحالات إصابة بكوفيد-19 منذ 28 سبتمبر/أيلول، وصعد مؤشر البلاد كاك 40 في التعاملات المبكرة 0.9%.

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.9%، إذ كشفت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية عن أن مؤشر الأسهم القيادية سيزيد إلى 40 شركة من 30 في الوقت الحالي بمعايير انضمام أكثر صرامة. (رويترز)

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