شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وبريطانيا تعززان العلاقات التجارية لتوسيع الصادرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، اتفاقية إعادة تأمين مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية، وهي وكالة ائتمان الصادرات التابعة للحكومة البريطانية، وذلك بهدف تعزيز تنافسية صادرات البلدين وتوسيع نطاقها من خلال هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية.

وقّع الاتفاقية كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ولويس تايلور، الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية. ومن شأن هذه الاتفاقية أن توفر منصة مهمة يمكن لدولة الإمارات وبريطانيا الاستفادة منها لخلق فرص تجارية جديدة وتحديد مجالات التعاون المستقبلي، وذلك لتعزيز التحالف التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وتهدف هذه الشراكة إلى استمرار التعاون الاستراتيجي في مجالات تشمل استكشاف الفرص المشتركة للتأمين وإعادة التأمين وخدمات التأمين المشترك لتصدير السلع إلى بلد ثالث؛ الاستثمارات والخدمات لمساعدة ودعم المصدرين المؤمن عليهم؛ تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل؛ تبادل أفضل الممارسات؛ تنظيم فعاليات مشتركة؛ تخصيص حلول مبتكرة في مجال حماية الصادرات، إضافة إلى العديد من المجالات الأخرى.

ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات العاملة في مجال التصدير في كلا البلدين، ذلك أنها ستتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل وتأمين الاستثمارات.

الإمارات أكبر سوق للصادرات البريطانية

وتعد الإمارات أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة، والرابعة عالمياً خارج الاتحاد الأوروبي، كما أنها تستحوذ على 40% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.

36.6 مليار درهم التجارة بين الإمارات وبريطانيا في 2019

وتشير بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وبريطانيا في عام 2019 بلغت 36.6 مليار درهم، 27% صادرات ومنتجات معاد تصديرها، حيث بلغ حجم التصدير 2.1 مليار درهم بينما بلغ حجم إعادة التصدير 7.7 مليار درهم.

ثاني الزيودي: تعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الدولية

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: لطالما كان هناك علاقات تجارية متينة بين دولة الإمارات وبريطانيا على مر السنين، وإن هذا التحالف يؤكد حرص البلدين على تعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الدولية. نحن سعيدون بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية التي من شأنها أن تساعد شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم نمو الشركات الإماراتية. كما أن الفرص التجارية التي سيخلقها هذا التحالف ستساهم في تسريع التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بالدولة.

غراهام ستيوارت: الشراكة نقلة نوعية لتعزيز العلاقات ونمو الشركات

وقال غراهام ستيوارت، وزير الصادرات البريطاني: تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية من شأنها تعزيز العلاقات التجارية ودعم نمو الشركات في كلا البلدين. وإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تنويع صادراتها بعيداً عن النفط إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما يتماشى مع توجهات بلادنا.

وأضاف: نظراً إلى أن أننا خامس أكبر دولة مصدرة في العالم، فإننا حريصون على دعم الشركات في جميع أنحاء بريطانيا في الوصول إلى التمويل الذي يحتاجون إليه للاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها لهم وكالة تمويل الصادرات البريطانية في مختلف دول العالم.

ماسيمو فالسيوني: تسهيل وصول المصدرين الإماراتيين للأسواق الدولية

من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: تؤكد هذه الاتفاقية التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في السعي نحو التطوير المستمر وعقد شراكات استراتيجية لتقديم أقصى درجات الدعم للشركات الإماراتية. ومن شأن هذا النوع من الشراكات أن يسهل وصول المصدرين الإماراتيين للأسواق الدولية، ويعزز سيولتهم النقدية، ويقدم ضمانات للمؤسسات المالية التي تمنح المصدرين قروضاً، الأمر الذي يعزز تنافسيتهم على الصعيد العالمي ويساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة.

لويس تايلور: الشراكة تعمل على دعم المصدرين في كلا البلدين

وقال لويس تايلور، الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية: يسعدنا أن نتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التي تمكّنت من تعزيز التجارة وحماية العديد من المصدرين في فترة زمنية قصيرة. ونحن نؤمن أن هذه الشراكة ستعزز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وبريطانيا، وستعمل على دعم المصدرين في كلا البلدين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها وكالة تمويل الصادرات البريطانية وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.