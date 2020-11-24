شكرا لقرائتكم خبر عن دوس مجانية للاعبي ولاعبات منتخبات الجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرص نجما الجولف الإيطاليان روناتو بارني المصنف 142 عالمياً، ومواطنه غريزه مانجليزي المصنف 176 على العالم، على نقل خبراتهما المكتسبة في بطولات «الجولة الأوروبية» و«السباق إلى دبي»، إلى لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في مختلف الفئات والمراحل السنية، وذلك في ورشة عمل أقيمت بملعب نادي خور دبي لليخوت والجولف، حضرها خالد الشامسي أمين عام اتحاد الجولف ومدير المنتخبات الوطنية ومدرب المنتخب سمير الولاني ومدربة المنتخب ابريل لورين والعديد من أولياء الأمور.

وتأتي زيارة نجمي الجولف الإيطالي بارني ومانجليزي، في إطار الاستعداد لخوض استحقاق بطولة «الجولف في دبي» التي تدعمها «موانئ دبي العالمية» وتنطلق مطلع الشهر المقبل، وتعد الجولة الختامية في موسمي «الجولة الأوروبية» و«السباق إلى دبي».

وقال خالد مبارك الشامسي أمين عام اتحاد الجولف ومدير المنتخبات الوطنية: «الإيطاليان مارني ومانجليزي كانا حريصين على تلبية الدعوة التي وجهت من اتحاد الجولف، لحضور ورشة العمل التي جمعتهما مع لاعبي ولاعبات منتخبات الوطنية في كافة المراحل السنية، والتي شهدت دورساً عملية ونظرية، بجانب إعطاء النصائح عن كيفية تطوير الأداء، والانتقال إلى مستويات تنافسية أعلى، تخدم استراتيجية اتحاد اللعبة في مواصلة العمل على تعزيز أداء المنتخبات».

وأوضح: «تمثل دبي الوجهة الأولى لنخبة نجوم الجولف العالمي سواء للمشاركة في بطولاتها أو الاستفادة من البنية التحتية العملاقة لأنديتها التي تعد الأرقى عالمياً، ليحرص اتحاد الجولف وبالتعاون مع الأندية، على الاستفادة من جميع الخبرات المتاحة، بهدف الارتقاء بأداء لاعبي ولاعبات الدولة، وبالتالي السير قدماً في استراتيجيتنا الهادفة لحصد الجولف الإماراتي لمزيدٍ من الإنجازات على الساحتين الخليجية والإقليمية».