تراجع كبير في أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء







تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 13 جنيها في سوق الصاغة بمصر، ليهبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر من 800 جنيها إلي 787 جنيها للجرام فى أدني سعر للذهب في مصر بالنصف الثاني من 2020، وهو أقل سعر للذهب خلال 5 أشهر.

وكان سعر الذهب تراجع 16 جنيها منذ مساء أمس الاثنين ومع هذا الانخفاض يصبح إجمالي هبوط سعر الذهب في مصر 29 جنيها للجرام حتي صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم في:

الذهب عيار 18 يسجل 674.5 جنيه.

الذهب عيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام.

الذهب عيار 24 سجل 899.4 جنيه.

الجنيه الذهب 6296 جنيها.

أوقية الذهب 1810 دولار .