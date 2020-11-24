تونس تشترى قمحا لينا وصلدا وعلف شعير فى مناقصة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب التونسي اشترى قمحا لينا وقمحا صلدا وعلف شعير في مناقصة عالمية أغلقت اليوم الثلاثاء.

والكمية المشتراة غير معروفة بعد، لكنه يُعتقد أنها قريبة من الحجم المطلوب في المناقصة عند نحو 75 ألف طن من القمح الصلد و92 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير.

وقال المتعاملون إن القمح اللين قيل إنه جرى شراؤه على أربع شحنات بأسعار 275.83 دولار و276.97 دولار و275.49 دولار و276.89 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.