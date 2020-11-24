شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-11-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

وارتفعت العملات التي تنطوي على مخاطر مرتفعة مثل الدولار الأسترالي اليوم الثلاثاء بعدما سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان الدولار النيوزيلندي من أكبر الرابحين بما يصل إلى 0.9%، ليرتفع لأعلى مستوى في عامين عند 0.6985 دولار بعدما طلبت الحكومة النصيحة من البنك المركزي بشأن كيفية المساعدة في استقرار أسعار العقارات ما دفع بعض المستثمرين لتصفية رهانات على المزيد من التيسير النقدي.

وجاءت اسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.45 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 5.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.88 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.76 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار أسترالي.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 27.81 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.18 جنيه مصري.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 14.76 جنيه سوداني.

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 34.23 دينار جزائري.

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.947 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.