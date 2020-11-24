شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى تتراجع بنسبة 0.54% بالختام.. وتعيين دينا المنصورى بـ"اتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% خاسراً 27 نقطة ليغلق عند مستوى 4947.281 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 720.801 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 142 مليون سهم، بقيمة 541.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3317 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.93%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.07%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5.28%، ثم سهم شركة العين الأهلية للتأمين بنسبة 5.11%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 2.24%، فيما تراجعت 12 سهماً على رأسها سهم شركة دار التمويل بنسبة 4.12%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.8%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 2.53%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 117.2 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)، تعيين دينا علي المنصوري، رئيساً تنفيذياً للموارد البشرية للمجموعة، اعتباراً من 24 نوفمبر، خلفاً ليونس عبد العزيز النمر الذي تقوم باستقالته لأسباب شخصية.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة أغذية، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم 25 نوفمبر الجاري، للنظر في خطية طارئة عن طريق التمرير تتعلق بشؤون وأعمال الشركة.