شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بجلسة الثلاثاء وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحاً 7.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.97 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 7.57 نقطة ليغلق عند مستوى 6179.22 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% رابحاً 6.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4368.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.01% رابحاً 0.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4480.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 212.3 مليون سهم بقيمة 83.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.1 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.83%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.24%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.22%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع خدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%.

وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 26.96%، يليه سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.70%، فيما تصدر سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.52% يليه سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.36%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 6.89%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات الكويتية STC، تلقيها خطاباً من شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية، عن استبدال أحد أعضاء الهيئة الشرعية للسنة الحالية، حيث تقدم الدكتور عيسى زكي باستقالته من شركة المشورة والراية، وتم تعيين الدكتور عصام خلف العنزي خلفاً له في الهيئة الشرعية للشركة.

وفي سياق آخر أعلنت الوطنية للاتصالات المتنقلة (أريدو)، عن تغيير في مجلس الإدارة، بتعيين الدكتور حمد يحيي النعيمي ممثلاً لشركتي الخور القابضة وبرزان القابضة، في عضوية المجلس خلفاً لفاطمة الكواري، في عضوية مجلس إدارة الشركة.