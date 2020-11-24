إندونيسيا تجمع 10 تريليونات روبية من عطاء لبيع سندات إسلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية الإندونيسية في بيان إن البلاد جمعت عشرة تريليونات روبية من عطاء نصف أسبوعي لبيع سندات إسلامية اليوم الثلاثاء، وهو ما يتماشى مع الهدف الاسترشادي. وجاء متوسط العوائد أقل مقارنة مع عوائد صكوك مدعومة بمشاريع بيعت في عطاء سابق يوم 10 نوفمبر. وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب 24.94 تريليون روبية مقارنة مع 22.63 تريليون روبية في العطاء السابق.

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