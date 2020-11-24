شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 بـــ220.18 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 23-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 220.18 ريال سعودى.

واصل الذهب التراجع لأقل مستوى في أربعة أشهر اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.

ونزل الذهب 0.5% إلى 1825.99 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد هبط في وقت سابق لأقل مستوى منذ 21 يوليو عند 1820.45 دولار، وكان قد فقد ما يصل إلى 2.2% أمس الاثنين.

وارتفعت الأسهم الأسيوية بعد أن قالت استرازينيكا أمس إن فعالية لقاحها للوقاية من كوفيد-19 قد تصل إلى 90%.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24

بنحو 220.18 ريال بما يعادل 58.71 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 201.83 ريال بما يعادل 51.38 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 192.66 ريال بما يعادل 51.38 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 165.14 ريال بما يعادل 44.04 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 128.44 ريال بما يعادل 34.25 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 110.09 ريال بما يعادل 29.36 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,848 ريال بما يعادل 1,826 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,541 ريال بما يعادل 411.01 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 220,178 ريال بما يعادل 58,714 $