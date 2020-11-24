شكرا لقرائتكم خبر عن لوك أويل تتحول لربح فى الربع/3 بعد خسارة فى الربع الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا لوك أويل اليوم الثلاثاء إنها تحولت إلى تحقيق ربح 50.4 مليار روبل (664 مليون دولار) في الربع الثالث من خسارة 18.7 مليار روبل في الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط. وقالت الشركة أيضا إن مبيعاتها زادت إلى 1.46 تريليون روبل في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة مع 986.4 مليار روبل في الفترة من أبريل إلى يونيو.

كانت هذه تفاصيل خبر لوك أويل تتحول لربح فى الربع/3 بعد خسارة فى الربع الثانى من العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.