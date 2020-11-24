قازاخستان تعتزم إنتاج 85.6 مليون طن من النفط فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة في قازاخستان نورلان نوجاييف اليوم الثلاثاء إن البلاد تعتزم إنتاج 85.6 مليون طن من النفط هذا العام. كان البلد الواقع في وسط آسيا قد خفض في السابق توقعاته إلى 85 مليون طن من 90 مليونا بسبب اتفاق خفض الإنتاج العالمي المتفق عليه بين دول منتجة، لكن نوجاييف قال إن الرقم الجديد يعكس بشكل أكثر دقة البيانات الفعلية لعشرة أشهر.

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