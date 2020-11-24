شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد يهبط ببورصة البحرين بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسراً 0.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1460.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.81% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة نمو 14.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.09%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 10.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.90%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.75%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.96%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.79% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.96%، وصعد سهمي شركة الإثمار القابضة، بنك البحرين الوطني، بنسبة 1.47%، 0.32%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، استقالة فؤاد طارق خان من منصبه كعضو مجلس إدارة، اعتباراً من يوم 22 نوفمبر الجاري، وذلك للتفرغ لمسؤوليات أخرى.

وفي سياق آخر شاركت بورصة البحرين في اجتماع الجمعية العامة العادية لاتحاد البورصات العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة والرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة البحرين نرجس فروخ جمال إلى جانب عدد من رؤساء البورصات وشركات المقاصة والإيداع العربية.

وتم خلال الاجتماع انتخاب بورصة البحرين بإجماع أصوات الأعضاء إلى جانب شركة السوق المالية السعودية (تداول) أعضاءً في مجلس إدارة الاتحاد ممثلين عن دول الخليج العربي، وكل من بورصة عمان وبورصة بيروت ممثلين عن دول المشرق العربي، والبورصة المصرية وبورصة الدار البيضاء ممثلين عن الدول العربية الإفريقية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة الكويتية للمقاصة ممثلين عن شركات التقاص والتسوية. كما تم خلال الاجتماع انتخاب سوق دمشق للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وسوق الخرطوم للأوراق المالية أعضاءً في لجنة المراجعة والحوكمة.