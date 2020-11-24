شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب في مصر 13 جنيها.. وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب قبل قليل بقيمة 13 جنيها في سوق الصاغة بمصر، ليهبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر من 800 جنيها إلي 787 جنيها للجرام فى أدني سعر للذهب في مصر بالنصف الثاني من 2020، وهو أقل سعر للذهب خلال 5 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في:

الذهب عيار 18 يسجل 674.5 جنيه.

الذهب عيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام.

الذهب عيار 24 سجل 899.4 جنيه.

الجنيه الذهب 6296 جنيها.

أوقية الذهب 1810 دولار .

وكان سعر الذهب تراجع 16 جنيها منذ مساء أمس ومع هذا الانخفاض يصبح إجمالي هبوط سعر الذهب في مصر 29 جنيها للجرام حتي صياغة هذه السطور.

هبوط سعر الذهب في مصر يرجع إلي هبوط سعر الذهب عالميا إلي 1810 دولارا للأونصة بعد أن كانت تسجل 1873 دولار، وهو ما انعكس على أسعار الذهب في سوق الصاغة.

أسباب هبوط سعر الذهب اليوم عالمياً يرجع إلى اقبال المستثمرين على بيع الذهب كملاذ أمن، والاتجاه نحو الدولار والأسهم مع تسابق شركات الأدوية للإعلان عن نتائج تجاربها الناجحة حول عقار علاج فيروس كورونا.