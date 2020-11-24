شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تسوية مديونيات بـ 33 مليار جنيه بين الشركات والجهات الحكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال المصري، الثلاثاء، إن الوزارة أبرمت عقود تسوية مديونيات بنحو 33 مليار جنيه (2.11 مليار دولار) بين شركات قطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية.

وأضافت عمر لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي يعقد بالقاهرة: «التسوية تمت عن طريق استبدال أصول غير مستغلة لدى الشركات مع المديونية المستحقة عليها لبعض الجهات مثل بنك الاستثمار القومي والتأمينات الاجتماعية ووزارة البترول ووزارة الكهرباء».

ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال في مصر 119 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.



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