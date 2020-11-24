شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية دبي تصدر 32158 رخصة جديدة خلال 10 أشهر بزيادة 6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من 2020 وصل إلى 32158 رخصة بزيادة 6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وتوزعت الرخص الجديدة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري على أنشطة عدة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 57%، تبعتها التجارية 42%، ثم السياحية والصناعية.

وتعكس الأرقام- المسجلة على خارطة دبي للأعمال المنصة الرقمية التابعة للقطاع- حجم الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 16199 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 15908 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 51 رخصة تجارية جديدة. وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب أعلى عشر مناطق فرعية، كان كالآتي: برج خليفة، القرهود، الفهيدي، عود المطينة الثالثة، بور سعيد، المركز التجاري الأول، عود ميثاء، الخبيصي، النهدة الأولى، وأم رمول.

وأشار التقرير إلى أن الذين يملكون الرخص الجديدة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري يصل عددهم إلى 102072، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 89%؛ ثم سيدات الأعمال بنسبة 9%، وباقي النسب للشركات والمجموعات.

وبالنسبة للشكل القانوني للرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، شكلت المؤسسات الفردية نحو 38% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات مسؤولية محدودة على 32%، وتبعتها أعمال مدنية بنسبة 26%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كل من شركة ذات مسؤولية محدودة- الشخص الواحد (ذ.م.م.)؛ فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى؛ فرع شركة/مؤسسة مقرها منطقة حرة، فرع شركة أجنبية، فرع شركة خليجية، مساهمة خاصة، تضامنية، جمعية تعاونية، مساهمة عامة، مؤسسة، توصية بسيطة، مكتب ارتباط حكومي، ومنظمة دولية.

وأظهر التقرير أن أبرز الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، كانت كالتالي: خدمات إدارة المشاريع، أعمال الأصباغ والدهانات، أعمال تبليط الأرضيات والحوائط، أعمال النجارة وتركيب الأرضيات، خدمات تنظيف المباني والمساكن، أعمال البلاستر، أعمال التمديدات والتركيبات الصحية، تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها، تركيب ورق الجدران، وتركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة.

وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي، في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، كما توطد التعاون مع القطاع الخاص كونه شريكاً فاعلاً للقطاع الحكومي، بما له من دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وتسعى اقتصادية دبي، من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لدبي؛ حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً.