شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تبلغ 19 ألف دولار لأول مرة في 3 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت بتكوين 19 ألف دولار اليوم الثلاثاء للمرة الأولى في ثلاث سنوات تقريباً، وهي قريبة من بلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق عند ما يقل قليلاً عن 20 ألف دولار.

زادت أكثر العملات المشفرة رواجاً في العالم حوالي 160% من هذا العام بدعم من طلب على الأصول مرتفعة المخاطر وسط إجراءات تحفيز مالي ونقدي غير مسبوقة، وإقبال على الأصول التي تعتبر مقاومة للتضخم وتوقعات بأن العملات المشفرة ستحظى بقبول واسع النطاق. وربحت بتكوين أكثر من 37% في نوفمبر/تشرين الثاني وحده. (رويترز)

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