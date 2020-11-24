شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي المصري» يسعى إلى زيادة محفظته الائتمانية 15-20% بنهاية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، الثلاثاء، إن البنك يسعى إلى زيادة محفظته الائتمانية البالغة 900 مليار جنيه (57.7 مليار دولار) حالياً بين 15 و20% بنهاية 2021.

وأضاف أبو الفتوح لرويترز في تصريحات على هامش مؤتمر اقتصادي يعقد في القاهرة: «المحفظة الائتمانية للبنك تبلغ نحو 900 مليار جنيه منها نحو 820 مليار جنيه تمويلات مباشرة والباقي اعتمادات وخطابات ضمان.. نسعى لزيادتها بين 15-20 في المئة نهاية عام 2021.

«لدينا مكاتب تمثيل في جنوب إفريقيا وإثيوبيا وفرع في السودان ونسعى لافتتاح فرع في السعودية، لكننا في انتظار موافقة الجهات المسؤولة هناك».

والبنك الأهلي أقدم بنك تجاري في مصر وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في شتى أنحاء العالم، مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسودان والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وجنوب إفريقيا.

(رويترز)

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