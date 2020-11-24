شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الألماني 8.5% في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب الإحصاءات في ألمانيا اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، نما بوتيرة قياسية بلغت 8.5% في الربع الثالث من العام، إذ تعافى أكبر اقتصاد في أوروبا جزئياً من تراجع غير مسبوق ناجم عن الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 في فصل الربيع. وانطوت القراءة على تعديل بالرفع، لتقدير أولي سابق لنمو عند 8.2% على أساس فصلي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وجاء بعد هبوط 9.8% في الربع الثاني. (رويترز)

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