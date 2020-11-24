شكرا لقرائتكم خبر عن العملة التركية تنخفض 2% مقابل الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 2% لأكثر من ثماني ليرات مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين لصعود قوي مؤخراً لتكوين مراكز من العملات والذهب.

ونزلت الليرة إلى 8.05 مقابل العملة الأمريكية مقارنة بمستوى الإغلاق أمس عند 7.8880. وقلصت خسائرها لتبلغ ثماني ليرات مقابل الدولار خلال التداولات. وكانت العملة سجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند نحو 8.58 الشهر الجاري قبل أن تتعافى. والليرة حالياً منخفضة 26% عن مستواها في نهاية 2019.(رويترز)

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