شكرا لقرائتكم خبر عن لوك أويل تتحول إلى الربح في الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا لوك أويل، الثلاثاء، إنها تحولت إلى تحقيق ربح 50.4 مليار روبل (664 مليون دولار) في الربع الثالث من خسارة 18.7 مليار روبل في الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وقالت الشركة أيضاً إن مبيعاتها زادت إلى 1.46 تريليون روبل في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/أيلول مقارنة مع 986.4 مليار روبل في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.(رويترز)

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