شكرا لقرائتكم خبر عن نيكاي يقفز 2.5% بفضل آمال اللقاح وانتقال بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في عدة سنوات اليوم الثلاثاء، إذ عزز إحراز تقدم في تطوير لقاح غير باهظ الكلفة للوقاية من فيروس كورونا، الآمال في تعاف اقتصادي سريع، وتلقت المعنويات دعماً إضافياً من الموافقة على انتقال رسمي للسلطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 2.50% إلى 26165.59 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مايو/أيار 1991. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.23% إلى 1765.91 نقطة، وهو أعلى مستوى فيما يزيد على عامين. وقادت الاتجاه الصعودي أسهم شركات الطاقة والعقارات والقطاع المالي.

وقالت استرازينيكا الاثنين، إن لقاحها لكوفيد-19 قد تصل فاعليته إلى 90%، وهو أرخص وأسهل في الشحن من لقاحين منافسين، ما دعم الأسهم العالمية.

كما عزز الأسهم تلقي بايدن الموافقة لبدء عملية الانتقال للبيت الأبيض، وكذلك تقرير يفيد بأنه سيختار رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السابقة جانيت يلين وزيرة للخزانة.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر توبكس شين اتسو كيميكال الذي زاد 4.98%، وارتفع سهم هويا كورب 4.54%.

وعلى المؤشر نيكاي صعد 205 أسهم في حين هبط 19.(رويترز)

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