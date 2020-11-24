شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع بفضل بدء إجراءات نقل السلطة فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بعدما أعطي الرئيس الأمريكي الحالي"دونالد ترامب" الإشارة لبدء إجراءات نقل السلطة إلى الرئيس الجديد المنتخب "جو بايدن".

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1879$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1839 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1834$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بأكثر من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1799$.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى 12 أسبوعا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس عند 92.01 نقطة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

أعلنت إدارة الخدمات الأمريكية فى ليل يوم الاثنين عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن رسميا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ،ليصبح الرئيس الأمريكي السادس والأربعين ،خلفا للرئيس الجمهوري دونالد ترامب ،والذي تنتهي ولايته فى 20 كانون الثاني/يناير 2021.

ومن جانبه أعطي دونالد ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء فورا فى إجراءات نقل السلطة إلى إدارة جون بايدن ،وأمر إدارته الحالية بضرورة التعاون مع الإدارة الجديدة ، ويعد هذا إقرار رسميا من ترامب بالهزيمة فى الانتخابات ،على الرغم من التأكيد من الاستمرار فى التحديات القانونية حول نتائج تلك الانتخابات.

ويخطط جو بايدن لترشيح الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي"جانيت يلين" لشغل منصب وزيرة الخزانة ،خلفا للوزير الحالي "ستفين منوشين" الذي أوقف تمديد برامج الإقراض لمواجهة جائحة فيروس كورونا ،من المتوقع أن تعمل يلين على توسيع الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد الأمريكي فى تخطي الإضرار الناجمة عن الموجة الثانية للفيروس التاجي.