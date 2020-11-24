شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يواصل صعوده – تحليل – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جنرال موتورز (GM) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.02% بما يعادل 1.73 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 44.77 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 43.83، ليستهدف على المدى القصير مستوى المقاومة 51.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد