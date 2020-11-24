شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يخترق مقاومته الحالية – تحليل – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة الحالي 224.83، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.45% بما يعادل 5.48 نقطة ليستقر على سعر 228.83 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 224.83، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 240.57.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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