شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 269.51، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.59% بما يعادل 1.59 نقطة ليستقر على سعر 271.40 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 269.51، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 247.12.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه