شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل محاط بالضغوط الإيجابية - تحليل – 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 206.26، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.28% بما يعادل 2.58 نقطة ليستقر على سعر 204.58 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 206.26، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 235.02.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد