شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من اختراق مستوى 0.7340 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي المنتظر عند 0.7413، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات فوق مستويات 0.7270 و0.7210.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد