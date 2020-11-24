شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت حاجز مقاومة قوي تشكّله القمة المسجّلة مؤخراً عند 46.50، ويجري محاولات لاختراقه، بانتظار مزيد من الارتفاع لتأكيد استمرار الموجة الصاعدة التي تستهدف مستوى 47.70 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستوى 44.95 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.95 والمقاومة 47.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد