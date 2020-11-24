شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بالوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 43.75، ويواجه مقاومة جيدة هناك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لتخطي هذا المستوى ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يمتد إلى 44.80.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستويات 42.30 ثم 41.60 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد