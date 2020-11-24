شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 24-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته دون مستوى 23.60، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، بانتظار زيارة مستوى 22.17 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي، مع التذكير بأن الثبات دون 23.60 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.50 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط